Mısır'da 2 bin 674 mahkum daha affedilerek serbest bırakıldı - Son Dakika

Mısır'da Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle 2 bin 674 mahkum hakkında af kararı çıktı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Nisan Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yayımlanan cumhurbaşkanlığı affı kapsamında 2 bin 674 mahkumun kalan hapis cezalarının affedilerek serbest bırakıldığı belirtildi.

Serbest bırakılanların af şartlarına uygun kişiler olduğu aktarılan açıklamada, koşulların ne olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı, 20 Nisan'da da 1686 mahkumun ramazan ayı vesilesiyle salıverildiğini açıklamıştı.

Mısır kanunlarına göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin milli ve dini günlerde mahkumların bir kısmının cezalarını kaldırma yetkisi bulunuyor.