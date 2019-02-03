Son Dakika Haberleri: Mısır'da 2 Hristiyan'ı Öldüren Polisin İdam Dosyası Müftüye Gönderildi

Mısır'da 2 Hristiyan'ı Öldüren Polisin İdam Dosyası Müftüye Gönderildi

47 dakika önce

Mısır'da mahkeme, bir Hristiyan ile oğlunu aralık ayında El-Minye ilindeki bir kilise önünde öldürmekle suçlanan bir polisin idam dosyasını, görüşü alınmak üzere müftüye gönderdi.

Mısır'da 2 Hristiyan'ı Öldüren Polisin İdam Dosyası Müftüye Gönderildi, System.String[]
Mısır'da mahkeme, bir Hristiyan ile oğlunu aralık ayında El- Minye ilindeki bir kilise önünde öldürmekle suçlanan bir polisin idam dosyasını, görüşü alınmak üzere müftüye gönderdi.

Öldürülen Hristiyanların avukatlarından İhab Remzi, yaptığı basın açıklamasında, Minye Ceza Mahkemesi'nin, Rabi Mustafa isimli polis memurunun idam dosyasını görüşü alınmak üzere müftüye gönderdiğini ifade etti.

Mahkeme ayrıca, hükmün okunması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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