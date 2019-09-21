Mısır'da 2 mumyanın lahiti açıldı
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Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi'nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı. Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı. Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi. - KAHİRE
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