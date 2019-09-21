Mısır'da 2 mumyanın lahiti açıldı

Mısır'da restorasyon amacıyla arkeologlar tarafından 2 mumyaya ait lahitler açılıp incelemeler yapıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Ulusal Medeniyet Müzesi'nde bulunan 2 mumyanın lahiti restorasyon amacıyla açıldı. Mısır Antik Eserler Bakanı Khaled al-Anany da gözlem yapmak amacıyla restorasyon çalışmalarına katıldı. Mumyaların açılış anı ise basının yoğun ilgisi altında gerçekleştirildi.

(İHA)