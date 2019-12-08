Son Dakika Haberleri: Mısır'da 20 Eylül olayları kapsamında gözaltına alınanlardan 13'ü serbest bırakıldı
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Mısır'da 20 Eylül olayları kapsamında gözaltına alınanlardan 13'ü serbest bırakıldı

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda 20 Eylül'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 13'ünün daha serbest bırakılmasına karar verildi.

Mısır'da 20 Eylül olayları kapsamında gözaltına alınanlardan 13'ü serbest bırakıldı, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda 20 Eylül'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 13'ünün daha serbest bırakılmasına karar verildi.

Mısırlı avukat ve aktivist Halid Ali, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Başsavcılığın, 20 Eylül olaylarında gözaltına alınanlardan 13'ünün daha serbest bırakılmasına karar verdiğini belirtti.

Ali, serbest bırakılanların tamamının Süveyş kenti sakinlerinden olduğunu aktardı.

Söz konusu olaylarda gözaltına alınanlardan 188'i geçen pazar günü, 61'i de pazartesi günü serbest bırakılmıştı.

İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, sosyal medyadan eylül ayından itibaren yayımlamaya başladığı videolarda yönetimi yolsuzlukla suçlamış ve iddiaları kısa sürede Mısır kamuoyunda karşılık bulmuştu.

Takipçi sayısı hızla artan Ali, 16 Eylül'de sosyal medyadan başlattığı "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı.

Ali'nin çağrısı üzerine 20 Eylül Cuma günü akşamı harekete geçen eylemci gruplar, 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'na çıkmıştı. Gösterilere müdahale eden polis, yaklaşık bin protestocuyu gözaltına almıştı.

Tahrir Meydanı, Kahire, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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