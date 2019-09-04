Son Dakika Haberleri: Mısır'da 217 düzensiz göçmen yakalandı
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Mısır'da 217 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Mısır ordusu, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 217 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Mısır'da 217 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Mısır ordusu, yasa dışı yollardan ülkeye girmeye çalışan 217 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Mısır ordu sözcüsü Albay Temir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sınır muhafızlarının yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan farklı uyruklardan 217 göçmeni yakaladığını belirtti.

Göçmenleri taşıyan 76 araca el konulduğunu ifade eden Rifai, göçmenlerin yakalandığı ülke sınırları ve uyrukları hakkında detay paylaşmadı.

Mısırlı yetkililer Eylül 2016'da Raşid kenti açıklarında Akdeniz'de 200 göçmeni taşıyan bir teknenin batmasının ardından denetimleri artırmıştı.

Mısır yasalarına göre yakalanan göçmenlerin evrakı, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için yargı kurumlarına teslim ediliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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