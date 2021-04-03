Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı - Son Dakika

Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı

03.04.2021 22:16

Mısır'ın başkenti Kahire'de 'Altın Yolculuk' olarak da adlandırılan 22 mumyanın taşınması sona erdi. 100 yıldan sonra ilk kez taşınan mumyaların Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne sevki yaklaşık 40 dakika sürdü. Töreni yerel ve uluslararası yaklaşık 400 kanal ve 200'den fazla muhabir takip etti.

Mısır'da 22 firavunun mumyaları akşam saatlerinde başkent Kahire caddelerinden kortejle geçirilerek Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'ne taşındı.

DÜNYANIN GÖZÜ BU KORTEJDEYDİ

Görkemli bir tören eşliğinde gerçekleştirilen nakil işlemine birçok Mısırlı'nın yanı sıra online olarak dünyanın birçok ülkesinden kişi yoğun ilgi gösterdi. Dünya basınında yaklaşık 400 televizyonun canlı olarak yayınladığı 'Firavunların Altın Geçidi' adı verilen törende 18 kral ve 4 kraliçe eski Mısır geleneklerine göre dizayn edilmiş, ayrı araçlarda 5 kilometre boyunca taşındı. Yüzyıllardır bulundukları yerden alınan Mumyalar, ülkenin başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nden şehrin güneyindeki 'Ulusal Mısır Medeniyeti Müzesi'nde ziyaretçilere sergilenmeye başlanacağı ifade edildi.

Mısır'da 22 mumyanın kortejle taşındığı 'Altın Yolculuk' başladı

NAKİL İŞLEMİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan, mumyası taşınan tarihi kral ve kraliçeler arasında Ramses II, Ramses IX, Seqenenre Taa II ve Hatshepsu yer aldı. Mumyalar, sarsıntı emicilerin bulunduğu altın renkli koruyucularla taşınırken, nakil işlemi yaklaşık 40 dakika sürdü. Müzenin yarından itibaren halka ziyarete açılacağı ifade edildi.

Mısır'da 22 mumyanın kortejle taşındığı 'Altın Yolculuk' başladı

"HAYRANLIK UYANDIRAN BİR TÖREN"

Geçit töreni sırasında törenin önemine değinen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, "Bu tören hayranlık uyandıran bir tören. Tarihin derinliklerine kadar uzanan bu eşsiz medeniyetin üzerinde değerlerine sahip çıkan Mısır halkının büyüklüğünün kanıtı olacaktır. Tüm Mısırlıları bu tarihi güne tanık olmaya ve bu eşsiz anın ruhundan ilham almaya davet ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı
Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı
Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı

Kahire, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mısır'da 22 mumya 'Altın Yolculuk'la taşındı - Son Dakika Dünya


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