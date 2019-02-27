Son Dakika Haberleri: Mısır'da 25 Kişiye Mezar Olan Tren İstasyonu Görüntülendi

Mısır'da 25 Kişiye Mezar Olan Tren İstasyonu Görüntülendi

1 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişiye mezar olan tren istasyonu görüntülendi.

Mısır'da 25 Kişiye Mezar Olan Tren İstasyonu Görüntülendi, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişiye mezar olan tren istasyonu görüntülendi. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Ramses tren istasyonunda çıkan yangın sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı facianın ardından tren istasyonu görüntülendi. Hızlı bir şekilde ilerleyen trenin platforma çarpması sonucu yangının meydana geldiği belirtiliyor.

MISIR BAŞBAKANI TREN İSTASYONUNU ZİYARET ETTİ

Bölgeyi ziyaret eden Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly, sorumluların cezalandırılacağını belirterek, olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü aktardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

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