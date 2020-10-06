Mısır'da 2500 yıllık mumya lahitleri ilk kez açıldı - Son Dakika

Arkeologlar, Mısır'da bulunan 2 bin 500 yıldan daha uzun bir süre önce gömülmüş olan 59 adet mumya lahitlerini ilk kez açtı.

Mısırlı arkeologlar, başkent Kahire'de hafta içerisinde 2500 yıldan daha uzun süre önce gömülmüş 59 adet mühürlenmiş ahşap tabut buldu. 2500 yıllık mumyalar görenleri şaşkına çevirirken, lahitlerin bozulmadan kalması ise arkeologları yeni bir araştırmaya sevk etti. Ülkede daha önceden 13 adet lahit keşfeden Mısırlı ekip, şimdi ise parlak renklerde hiyeroglif yazıtlar taşıyan mezar bezine sarılarak mumyalanmış kalıntıları ortaya çıkardı. Mumyalar, Kahire'nin güneyinde UNESCO Dünya Mirası listesindeki eski Mısır başkenti Memphis bölgesindeki Saqqara mezarlık alanında keşfedildi. İlk kez açılan lahitler, halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

- Mısır