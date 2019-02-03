Son Dakika Haberleri: Mısır'da 274 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Mısır'da 274 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Mısır'da, Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planlayan 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Mısır'da 274 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Mısır'da, Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planlayan 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, emniyet güçleri, ülkenin kuzeyinde, Akdeniz kıyısındaki Mersa Matruh ilinde Libya'ya geçmeye çalışan tamamı Mısırlı 274 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin savcılığa gönderildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Avrupa, Libya, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da 274 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]