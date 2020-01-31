Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu - Son Dakika
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Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu

6 saat önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu belirtilen 3 bin yıllık 16 adet mezarlıkta 20 lahit ve çok sayıda eser bulundu.

Mısır'da 3 bin yıllık mezarlar bulundu, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'de rahiplere ait olduğu belirtilen 3 bin yıllık 16 adet mezarlıkta 20 lahit ve çok sayıda eser bulundu.


Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de 16 adet mezarlıkta 20 adet lahitin çıkarıldığını belirtti. 3 bin yıllık lahitlerin üzerinde hiyeroglif şekiller bulunuyor. Lahitlerin birinde gök tanrısı olarak bilinen Horus'a ait hiyerogrif bulunduğu aktarıldı. - KAHİRE

Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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