Mısır'da 3 gıda ürününe daha geçici ihracat yasağı getirildi - Son Dakika

Mısır, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından ülkede bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için yağ, mısır ve firik bulguru ihracatına da geçici olarak yasak getirdiğini duyurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, ülkede yağ (tüm yağ çeşitleri), firik bulguru ve mısır ihracatının 3 ay boyunca geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bilgisine yer verildi.

Mısır Ticaret Bakanı Nevin Cami, bugün basına yaptığı açıklamada, bu kararın Mısır Kalkınma Bakanı Ali el-Musilhi ile koordinasyonlu bir şekilde alındığını aktardı.

Bakan Cami, bu kararın özellikle Ramazan ayının da yaklaşmasıyla halkın temel gıda ihtiyacını tam anlamıyla gidermek amacıyla alındığını kaydetti.

Mısır, 11 Mart'ta buğday, un, makarna, mercimek ve fasulye ihracatının da 3 ay boyunca geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.