Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü - Son Dakika

Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

03.12.2020 10:48
Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü, System.String[]

Mısır'ın İskenderiye kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bina altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mısır'ın İskenderiye kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bina altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mısır'ın İskenderiye kentindeki Moharam Bek mahallesinde 3 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, binanın çökmesi sonucunda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, bina altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İskenderiye Valisi Tümgeneral Muhammed el-Şerif olaya ilişkin açıklamasında, ilk bilgilere göre çöken binanın altında 9 kişiden oluşan 2 ailenin bulunduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları kapsamında binadaki gaz, elektrik ve su gibi hizmetlerinin kesildiğini açıkladı.

Çöken binanın eski olduğu ve 2000 yılından bu yana 3 restorasyon kararı verildiği ancak bina sakinleri tarafından uygulanmadığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

İskenderiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü - Son Dakika


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