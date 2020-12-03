Mısır'da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü - Son Dakika

Mısır'ın İskenderiye kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bina altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mısır'ın İskenderiye kentindeki Moharam Bek mahallesinde 3 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, binanın çökmesi sonucunda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, bina altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İskenderiye Valisi Tümgeneral Muhammed el-Şerif olaya ilişkin açıklamasında, ilk bilgilere göre çöken binanın altında 9 kişiden oluşan 2 ailenin bulunduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları kapsamında binadaki gaz, elektrik ve su gibi hizmetlerinin kesildiğini açıkladı.

Çöken binanın eski olduğu ve 2000 yılından bu yana 3 restorasyon kararı verildiği ancak bina sakinleri tarafından uygulanmadığı belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)