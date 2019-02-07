Son Dakika Haberleri: Mısır'da 3 Mahkumun İdamı İnfaz Edildi

Mısır'da 3 Mahkumun İdamı İnfaz Edildi

1 saat önce

Mısır'da bir yargıcın oğlunu öldürmekle suçlanan ve idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

Mısır'da 3 Mahkumun İdamı İnfaz Edildi, System.String[]
Mısır'da bir yargıcın oğlunu öldürmekle suçlanan ve idama mahkum edilen 3 kişinin cezası infaz edildi.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Eymen Abdulgani sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, 3 mahkumun bugün idam edildiğini duyurdu.

Ülkedeki insan hakları savunucularından Ala Abdulmunsıf da yine sosyal medya hesabından, infazları doğruladı. İdam edilenlerin isimlerinin Ahmed Mahir el-Hindavi, Abdulhamid Abdulfettah Mutvelli ve Mutez Billah Ganim olduğu belirtildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili kamuoyuna herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmazken, mahkumların avukatları veya ailelerinden de bir açıklama gelmedi.

Mansura Ceza Mahkemesi, Temmuz 2016'da 3'ü tutuklu 2'si firari 5 mahkum hakkında idam cezası vermiş, Yargıtay da Aralık 2017'de ikisi öğrenci 3 mahkum hakkında verilen idam cezasını onamıştı.

İhvan'a mensup olduğu iddia edilen sanıklar Mansura İstinaf Mahkemesi eski Başkanı Mahmud es-Seyyid el-Murli'nin oğlunu öldürmekle suçlanıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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