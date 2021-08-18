Mısır'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneydoğusunda 3 tırında karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneydoğusunda yer alan 15 Mayıs kentinde 3 tırında karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yetkililer, demir yüklü tırın aşırı hız nedeni ile çarpmasının ardından 2 tırın daha karıştığı aktarıldı. Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.

Kaza yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kaza anı anbean kayıt altına alınırken, tırların aşırı hız nedeni ile duramadığı ve diğer araçlara çarptığı görüldü. - KAHİRE