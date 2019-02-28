Son Dakika Haberleri: Mısır'da 4 Yıl Önce Kaçırılan Filistinliler Serbest

Mısır'da 4 Yıl Önce Kaçırılan Filistinliler Serbest

19 dakika önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 2015 yılında Mısır'da kaçırılan 4 Filistinli gencin serbest bırakıldığını açıkladı.

Mısır'da 4 Yıl Önce Kaçırılan Filistinliler Serbest, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 2015 yılında Mısır'da kaçırılan 4 Filistinli gencin serbest bırakıldığını açıkladı.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, 2015 yılında Gazze'den çıktıktan sonra kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 gencin serbest bırakıldığını ve sağ salim Gazze'ye döndüklerini belirtti.

Hamas lideri, Filistinlileri alıkoyan taraflara veya bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin detay vermeksizin, "İki kardeş halk arasındaki derin ilişkiyi yansıtan karar için Mısır yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Refah Sınır Kapısı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na giden bir yolcu otobüsü, 19 Ağustos 2015'te kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılarak durdurulmuş, yolculardan 4 Filistinli (Yasir Zennun, Hüseyin ez-Zübde, Abdullah Ebu el-Cebin, Abduldaim Ebu Lebde) kaçırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:52 Kaynak: AA

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