Mısır'da 40 Mumya Bulundu

Mısır'ın Minye şehrinde tarihi mezarda 40 mumya ve diğer mezarlara açılan 3 kuyu tespit edildi.

Mısır'ın Minye şehrinde tarihi mezarda 40 mumya ve diğer mezarlara açılan 3 kuyu tespit edildi.



Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, Minye şehrinin Tuna Cebel bölgesinde 10'u çocuklara ait 40 mumya bulunduğunu açıkladı.



Mısırlı arkeologlar tarafından tespit edilen mezarda 3 ayrı kuyunun daha belirlendiğini ifade eden Anani, mezarların kayaların içine oyularak yapıldığını söyledi.



Mumyalardan bazılarının taş, bazılarının ahşap tabutlarda bulunduğu, bazılarının ise tabutsuz bir şekilde defnedildiği kaydedildi.



Diğer mezarlıklara çıkan üç kuyu ve mumyaların ait olduğu dönem hakkında açıklama yapılmadı.

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