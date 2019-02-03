Mısır'da 40 Mumya Bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.



Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu. Mumyaların büyük bir kısmının birbiriyle bağlantılı iki mezarlıkta bulunduğu, üçüncü mezarlıkta ise mumyaların yanı sıra çanak çömlek ve 2 tahta tabut olduğu belirtildi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 3 mezarla birlikte derinliği 9 metreyi bulan bir kuyu da tespit edildiği belirtildi.



Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor. - KAHİRE

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