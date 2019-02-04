Son Dakika Haberleri: Mısır'da 40 Mumya Bulundu

Mısır'da 40 Mumya Bulundu

12 dakika önce

- Mısır'da 40 mumya bulunduKAHİRE - Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.

- Mısır'da 40 mumya bulundu

KAHİRE - Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrinde 3 antik mezarda 40 mumyanın bulunduğunu açıkladı.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu. Mumyaların büyük bir kısmının birbiriyle bağlantılı iki mezarlıkta bulunduğu, üçüncü mezarlıkta ise mumyaların yanı sıra çanak çömlek ve 2 tahta tabut olduğu belirtildi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 3 mezarla birlikte derinliği 9 metreyi bulan bir kuyu da tespit edildiği belirtildi.
Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:08 Kaynak: İHA

Mısır, Güncel
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