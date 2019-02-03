Mısır'da 40 Mumya Daha Bulundu
19 dakika önce
Mısır'ın Minye şehrindeki 3 antik mezarda 40 mumya daha bulundu.
Mısır
'ın Minye
şehrindeki 3 antik mezarda 40 mumya daha bulundu. Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu. Mumyaların büyük bir kısmının birbiriyle bağlantılı iki mezarlıkta olduğu, üçüncü mezarlıkta ise mumyaların yanı sıra çanak çömlek ve 2 adet tahta tabut olduğu belirtildi. 3 mezarla birlikte derinliği 9 metreyi bulan bir kuyu da tespit edildiği belirtildi. Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:21 Kaynak: İHA
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