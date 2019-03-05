Mısır'da 5 Araç Birbirine Girdi: 6 Ölü, 34 Yaralı
18 dakika önce
Mısır'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ile 4 minibüsün karıştığı kazada kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Mısır
'ın İskenderiye şehrinde 1 kamyon ile 4 minibüsün karıştığı kazada kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Mısır'ın İskenderiye şehrinin doğusundaki Kafr Al-Dawwar şehrinde araçlar çarpıştı. 1 kamyon ve 4 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini bildirdi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yolun 20 dakika sonra trafiğe açıldığı bildirildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:26 Kaynak: İHA
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