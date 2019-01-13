Mısır'da 5 Limanda Faaliyetler Durduruldu
1 saat önce
Mısır'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 limanda faaliyetler durduruldu.
Mısır
'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 5 limanda faaliyetler durduruldu.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Kızıldeniz Limanlar İşletmesi, Kızıldeniz'deki El-Zeiteyat ve Suveyş limanlarında fırtınadan dolayı oluşan dev dalgalar nedeniyle faaliyetlerin durdurulmasını kararlaştırdı. Akdeniz
'de bulunan Sayd, İskenderiye ve Dahile limanlarındaki dev dalgalar nedeniyle de faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
- Ülkenin güney batısında kum fırtınası
Mısır'ın güney batısında yer alan ve topraklarının büyük kısmının çöllerden oluştuğu Vadi el-Cedid vilayetinde ise kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi.
Hava sıcaklığının önemli oranda düşmesine ve görüş mesafesinin azalmasına neden olan kum fırtınasının, bölgede hayatı olumsuz etkilediği duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:28 Kaynak: AA
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