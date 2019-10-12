Son Dakika Haberleri: Mısır'da 6 sanığa idam cezası
Son Dakika Güncel Mısır'da 6 sanığa idam cezası

Mısır'da 6 sanığa idam cezası

1 saat önce

Mısır mahkemesi, 2016 yılında başkent Kahire'nin batısındaki bir otele saldırı düzenlemekle suçlanan 6 sanığı idam cezasına çarptırdı.

Mısır'da 6 sanığa idam cezası, System.String[]

Mısır mahkemesi, 2016 yılında başkent Kahire'nin batısındaki bir otele saldırı düzenlemekle suçlanan 6 sanığı idam cezasına çarptırdı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması bugün Giza Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, 6 sanığa idam cezası, 8'ine müebbet hapis (25 yıl), saldırı gerçekleştirildiğinde 18 yaşın altında olan 12 kişiye de 10 yıl hapis cezası verdi.

Giza Ceza Mahkemesi nisan ayında 7 sanığın evraklarını idamla ilgili görüşü alınmak üzere müftüye göndermiş ve hükmün verilmesi için 22 Haziran tarihini belirlemişti. Ancak duruşma birkaç kere ertelenmişti. Bugünkü duruşmada, daha önce dosyası müftüye gönderilen sanıklardan biri hakkındaki idam cezası delil yetersizliği nedeniyle 10 yıl hapse çevrildi.

Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Savcılık söz konusu kişiler hakkında, "illegal yollardan kurulmuş bir örgüte liderlik yapmak, turist kafilesini hedef almak, kamu malına zarar vermek ve polise karşı güç kullanmak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Mısır yasalarına göre müftünün görüşüne istişare için başvuruluyor. Müftü kararı onaylamasa dahi yargıç idamı infaz edebiliyor.

Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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