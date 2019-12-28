Mısır'da 7 bin kahve bardağıyla Guinnes denemesi - Son Dakika

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Mısır'da 7 bin kahve bardağıyla Guinnes denemesi
6 saat önce
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi önünde Guinnes rekor denemesi gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:12 Kaynak: AA
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi önünde Guinnes rekor denemesi gerçekleştirildi.
Müzenin önündeki 60 metrekarelik bir alanda 7 bin 260 kahve bardağı kullanılarak Firavun Kralı Tutankhamun'un maskesi oluşturuldu.
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