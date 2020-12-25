Mısır'da 7 yıldır tutuklu üniversite öğrencisinin serbest bırakılması talep edildi - Son Dakika

Mısır'da 7 yıldır tutuklu üniversite öğrencisinin serbest bırakılması talep edildi

25.12.2020 13:01
Mısır'da 7 yıldır tutuklu üniversite öğrencisinin serbest bırakılması talep edildi, System.String[]

Mısır'da insan hakları kuruluşları, "kamera taşıdığı" için 7 yıldır cezaevlerinde tutuklu bulunan üniversite öğrencisinin serbest bırakılmasını istedi.

Mısır'da insan hakları kuruluşları, "kamera taşıdığı" için 7 yıldır cezaevlerinde tutuklu bulunan üniversite öğrencisinin serbest bırakılmasını istedi.

Mısırlı Zorla Kaçırılanlar ve Tutuklulara Destek için Halk Kampanyası'ndan yapılan yazılı açıklamada, İletişim Fakültesi öğrencisi Halid Muhammed Abdurrauf Sahlub'un kamera taşıdığı gerekçesiyle Ocak 2014'den bu yana tutuklu bulunduğu ifade edildi.

Bazı basın yayın kuruluşları için serbest foto muhabiri olarak çalışan Sahlub'un, 2014'te güvenlik güçleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü, birkaç ay kendisinden haber alınmadığı ve bu süreçte işkence gördüğü aktarılan açıklamada, daha sonra Sahlub'un adının kamuoyunda "Marriott Hücresi" olarak bilinen Al Jazeera kanalı çalışanlarının yargılandığı davaya dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu davada yargılanan diğer gazeteciler serbest bırakılırken Sahlub'a 3 yıl hapis cezası verildi ve Akrep Cezaevi'ne nakledildi. Orada gördüğü işkence nedeniyle omzu çıktı, köprücük kemiğinde çatlak oluştu ve başından yaralar aldı. 2017'de serbest bırakılmasından birkaç gün önce adı bir başka davaya eklendi ve başka bir davadan daha yargılanarak hapsedildi. Hala cezaevinde tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

Mısır'daki İnsan Hakları Mağdurları Merkezi Başkanı Heysem Ebu Halil de Sahlub'un tutukluluğuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kamera taşıdığı ve görüntü çektiği için tutuklanan İletişim Fakültesi öğrencisi 28 yaşındaki foto muhabiri Halid Sahlub'a özgürlük." ifadelerini kullandı.

Mısır Başsavcılığı, 2014'te aralarında Sahlub'un da bulunduğu 20 kişiyi "yalan ve kışkırtıcı haber yapmakla" suçlamış ve haklarında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından Mısır yönetimi, muhaliflere yönelik sebepsiz gözaltıların yanı sıra sistematik işkenceler ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerli ve uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

İletişim Bilimleri Fakültesi, İnsan Hakları, Üniversite, Kamera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da 7 yıldır tutuklu üniversite öğrencisinin serbest bırakılması talep edildi - Son Dakika


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