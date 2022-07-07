Mısır'da 78 siyasi aktivist daha serbest bırakılıyor - Son Dakika
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Mısır'da 78 siyasi aktivist daha serbest bırakılıyor

07.07.2022 19:46
Mısır'da 78 siyasi aktivist daha serbest bırakılıyor

Mısır'da "düşünce mahkumları" olarak tanımlanan 78 siyasi aktivisti serbest bırakma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Mısır'da "düşünce mahkumları" olarak tanımlanan 78 siyasi aktivisti serbest bırakma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi Üyesi Tarık el-Huli, yaptığı yazılı açıklamada, "düşünce ve ifade" suçlarını konu alan davalar kapsamında tutuklananlardan onlarcasının serbest kalma işlemlerinin başlatıldığını belirtti.

Başkent Kahire'nin güneyindeki Tora Hapishanesi'nden 23, Ebu Zabel Hapishanesi'nden 26, el-Kanatir Hapishanesi'nden 8, el- Minya Hapishanesi'nden 1 ve Merkez Hapishanesi'nden 2 kişinin salıverileceğini aktaran Huli, ayrıca sigorta şirketlerinden tutuklanan 18 kişinin de serbest bırakılacağına işaret etti.

Af Komitesi Üyesi Tarık el-Avadi de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Af Komitesi'nin yeniden aktif hale getirildiği 26 Nisan 2022'den bu yana tek seferde en kalabalık tutuklu grubun serbest bırakıldığına dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ilk kez 21 Nisan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamadan 72 saat sonra, aralarında aktivist ve siyasi tutukluların da bulunduğu 41 kişi serbest bırakılmıştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022'de başkent Kahire'de başlamıştı.

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Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı Mısır'da ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı başladı
Kaynak: AA

Sigorta, Kahire, Minya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da 78 siyasi aktivist daha serbest bırakılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da 78 siyasi aktivist daha serbest bırakılıyor - Son Dakika
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