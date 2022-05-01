Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü

01.05.2022 13:10
Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü

KAHİRE, 1 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü Nil Deltası'ndaki Buhayre vilayetinde yolcu taşıyan bir triportörün devrilerek bir sulama kanalına batması sonucu en az 8 çocuk öldü.

KAHİRE, 1 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü Nil Deltası'ndaki Buhayre vilayetinde yolcu taşıyan bir triportörün devrilerek bir sulama kanalına batması sonucu en az 8 çocuk öldü. Açıklamaya göre triportörde başkent Kahire'nin kuzeyindeki Buhayre'ye bağlı bir kasabada yer alan fabrikadaki işlerinden evlerine dönmekte olan toplam 12 yolcu bulunuyordu. Geri kalan 4 yolcu kazadan sağ kurtuldu. Savcılık 19 yaşındaki triportör şoförünü kasıtsız adam öldürme ile niteliksiz ve ruhsatsız bir aracı uygun olmayan şekilde kullanma suçlamasıyla gözaltına alarak sorguladı. Şoförün aynı zamanda insan kaçakçılığı ve çocuk işçi kullanma suçlarına da karıştığından şüpheleniliyor.

YORUMLAR
500
2016'da Mısır Havayolları uçağının düşmesine 'pilotların sigara içmesi yol açmış olabilir' 2016'da Mısır Havayolları uçağının düşmesine 'pilotların sigara içmesi yol açmış olabilir' Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı Pilotun kokpitte sigara yakmasının uçak kazasına yol açtığı iddiası Mısır'da tartışma yarattı

Nil Deltası, Kahire, Mısır, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:46 Ucuza baklava almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
12:44 Trafik denetiminde helikopterin fotoğrafını çekerken yakalanan 3 sürücüye ceza verildi
12:35 Evine gitmek isteyen kadına otomobil çarptı! Küçük kızları çaresizce olanları takip etti
12:31 Polis memuru, polis otosunun içinde beylik tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi
12:26 TESK Genel Başkanı Palandöken'den zam isyanı: Araçları garajda bırakır
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı: Milletimizden kardeşlik şölenine dönüştürmesini istiyorum
12:02 Alişan yengesinin doğum gününü kutladı, Merve Tektaş'dan aylar sonra duygulandıran yorum geldi
11:59 Tunç Soyer, Çeşme Projesi için dava açtıkları duyurarak İzmir halkını protesto mitingine davet etti
11:32 Ukraynalı direnişçiler, Rus timini pusuya düşürdü! O anlar anbean görüntülendi
11:08 Bakan Bilgin 1 Mayıs'ta açıklayacağım demişti! Emekliler gelecek habere kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 13:16:55. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır'da 8 Çocuk Triportör Kazasında Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement