Mısır'da 83 militan öldürüldü

Mısır'da düzenlenen operasyonda bir ay içerisinde 83 militanın öldürüldüğü belirtildi.



Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin geçtiğimiz ay Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonlarda 83 militanı öldürdüğü belirtildi. Açıklamada, militanların örgüt bağlantılarına ilişkin detay verilmezken, operasyonlarda 61 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Ordu tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 28 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen 376 patlayıcı cihazın kontrollü olarak patlatıldığı ifade edildi.



Mısır'daki Sina Yarımadası'nda ordu, donanma birlikleri ile hava kuvvetleri ve polis ekiplerinin katılımı ile 2018 Şubat ayında başlatılan terörle mücadele operasyonu kapsamında yüzlerce militan öldürüldü. - KAHİRE