Mısır'da 9 Gencin İdam Edilmesi Gümüşhane'de Protesto Edildi

Mısır'da geçtiğimiz günlerde 9 gencin idam edilmesi, Gümüşhane'de gerçekleştirilen yürüyüşle protesto edildi.

Mısır'da geçtiğimiz günlerde 9 gencin idam edilmesi, Gümüşhane'de gerçekleştirilen yürüyüşle protesto edildi.



Anadolu Öğrenci Birliği, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Genç İHH, Genç Memur-Sen ve Peygamber Sevdalıları'nın destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, Çağrı Merkezi önünden Fatih Parkı'na yürüdü. Mısır'da idam edilen gençleri temsilen üzerine kefen giyip, boynuna ip geçirilen gencin öncülük ettiği yürüyüş boyunca "Ümmet uyuma mazlumun sesi ol", "Gençliğinin baharında kardeşim dar ağacında", Kahrolsun Sisi, zafer senin Mursi", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Zalime karşı omuz omuza", "Mursi'ye selam direnişe devam", "Kahrolsun Sisi, yaşasın Mursi" sloganları atıldı. "Mısır'da idamlar durdurulsun" yazılı pankart ile "Ey Sisi! Bütün Müslümanları assan da bir Musa gelecek" yazılı dövizler taşıyan grup adına Anadolu Öğrenci Birliği Gümüşhane temsilcisi Faruk Uçaker bir açıklama yaptı. Konuşması zaman zaman slogan ve tekbirlerle bölünen Uçaker, Mısır'da 2013 yılında halkın iradesine darbe vurulup Sisi cuntasının başa gelmesi ve Rabia Meydanı'nda darbeye direnen halkın hunharca katledilmesiyle başlayan sürecin cuntanın hukuksuz ve keyfi suçlamalarıyla zulümde her geçen gün yepyeni bir boyut kazandığını söyledi. Bu süre zarfında halkın meşru temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve onun dava arkadaşlarının hapsedildiğini, haklarında yapılan uydurma suçlamalar sonucu bir kısmının idama mahkum edildiğini, bir kısmı hakkında da ağır cezalar verildiğini kaydeden Uçaker, "Biz bugün dünyanın önüne hakikati getiriyor ve ilan ediyoruz ki Mısır'da gerçekleştirdiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, halkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir. Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemeleri, birer idam makinelerine dönüşmüş durumdadır" dedi.



Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesinin arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırdığını ifade eden Uçaker, "Bu durum bizlerin kardeş olma ve ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuzu bizlere tekrardan hatırlatmalı ve bütün dünyanın Mısır'da üç maymunu oynadığı bugünlerde Müslüman kardeşlerimizin sesi olma misyonumuzu yeniden kuşattırmalıdır. Bizler biliyoruz ki, bu ümmet Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp dini yalnızca Allah'a has kılarak yaşadıkça daima güçlü olacak ve o zalimlerin tuzakları kendi başlarına dönecektir. Ey Mısır'daki yöneticiler, yargıçlar, hakimler, bu dava öyle bir dava ki, öyle bir güneş ki, bu güneşi ne Firavun ne Nemrut söndürebildi. Siz de söndüremeyeceksiniz, sizin gücünüz de buna yetmeyecektir. Çağdaş Firavunları galebe çalacak, Mısır'daki özgürlük mücadelesi zaferle sonuçlanacaktır. Allah bizimle beraberdir ve ümmetin tekrar yüzünün güleceği günler elbet gelecektir" şeklinde konuştu.



Açıklamanın ardından idam edilen 9 genç için cadde ortasında helallik alınarak, gıyabi cenaze namazı kılındı. - GÜMÜŞHANE

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