Mısır'da 9 Kişi Hukuksuzca İdam Edildi"

Mısırlı avukat Faysal es-Seyyid, Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın "hukuksuzca" idam edildiğini belirtti.

Mısırlı avukat Faysal es-Seyyid, Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında 9 sanığın "hukuksuzca" idam edildiğini belirtti.



Berekat davası sanıklarını savunma heyeti üyesi Seyyid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle idama mahkum edilen 9 kişinin cezasının "hukuka aykırı olarak, kararın gözden geçirilmesi konusunda sunulan dilekçelere bakılmaksızın" infaz edildiğini vurguladı.



Mısır Ceza Kanunu'nun 448'inci maddesi uyarınca, ölüm cezalarında yeniden inceleme talep edildiğinde infazın askıya alınması gerektiğini kaydeden Seyyid, "İdam cezalarının infazı hukuk dışıdır. Çünkü bu sabah Başsavcı bana yeniden inceleme dilekçelerinin halen beklemede olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.



Mısır'da Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları bugün infaz edilmişti.



Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

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