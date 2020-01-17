Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan... - Son Dakika

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Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan...
6 saat önce
Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:02 Kaynak: AA
Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi.
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