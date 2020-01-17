Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan... - Son Dakika

Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan...

6 saat önce

Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi.

Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan..., System.String[]

Mısır'da AA Kahire ofisine polis baskını sırasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hilmi Balcı Türkiye'ye geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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