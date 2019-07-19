Son Dakika Haberleri: Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu tahliye edildi
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Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu tahliye edildi

1 saat önce

Mısır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geçen mayıs ayında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affından yararlanan 316 tutuklu serbest bırakıldı.

Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu tahliye edildi, System.String[]
Mısır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geçen mayıs ayında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affından yararlanan 316 tutuklu serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı nedeniyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affından 316 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu aftan yararlananlar arasında siyasi tutukluların olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından cezaevlerine konulan siyasi tutuklu sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu belirtiyor.
Mısır'da Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği Haziran 2014'ten bu yana defalarca af kararı çıkardı. Ancak birkaç istisna dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklular söz konusu aflardan yararlanamadı.
Mısır yönetimi ise ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını ileri sürüyor.
Ülkede son olarak Ramazan Bayramı dolayısıyla mayıs ayında bir af çıkarılmıştı.
Ramazan Bayramı, Mısır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:30 Kaynak: AA
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