Mısır'da antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildi - Son Dakika
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Mısır'da antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildi

19.03.2022 23:04
Mısır'da antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildi

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildiğini duyurdu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildiğini duyurdu.

Bakanlığa bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri Mısır resmi haber ajansına (MENA) keşfedilen mezarlara ilişkin açıklama yaptı.

Veziri, Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında antik Mısır'ın "Eski Krallık Dönemi" (M.Ö. 2686-2181) ve Birinci Ara Dönemine (M.Ö. 2181-2055) uzanan 5 kabir keşfedildiğini belirtti.

Keşfedilen 5 mezarın antik Mısır'ın söz konusu iki döneminde yaşamış önemli devlet adamlarına ait olduğunu kaydeden Veziri, mezarlardan birinin cenaze, saray ve kurban sunakları figürleri ve nakışlarıyla işlenmiş olduğunu dile getirdi.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

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Turizm, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mısır'da antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildi - Son Dakika
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