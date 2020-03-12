Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu

Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.


Kırsal kesimlerde şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından ötürü bazı evler yıkıldı.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:46 
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