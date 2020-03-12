Son Dakika › Dünya › Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Kırsal kesimlerde şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından ötürü bazı evler yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:46
Son Dakika Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı? Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı