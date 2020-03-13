Son Dakika › Dünya › Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Mısır'da aşırı yağışlar ve kum fırtınası: En az 5 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu.
Mısır'da etkili olan sağanak yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Ülke genelinde etkili olan yağışlar, 5 kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:33
Son Dakika Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?