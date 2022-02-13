Mısır'da asırlara meydan okuyan Osmanlı mirası: Ali Lebib Türk Evi - Son Dakika

Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'da hüküm sürdüğü dönemlerde başkent Kahire'de inşa edilen Türk Evi, aradan geçen yaklaşık 250 yıla rağmen ihtişamını koruyor.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahire'nin güneyindeki Selahaddin Kalesi bölgesinde 18. yüzyılın sonlarına doğru Türkler tarafından inşa edilen yapı günümüzde müze olarak kullanılıyor.

18. yüzyılın sonlarına doğru iki kardeş İbrahim ve Ömer el-Malatyalı tarafından yaptırılan Türk Evi, Mısırlılar arasında Evin eski sorumlusu olan Ali Lebib'e ithafen "Ali Lebib Evi" olarak da anılıyor.

"İnşasının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala muhteşem mimari yapısını koruyor"

Türk Evi'ni ziyaret eden Menar Mahmud, AA muhabirine, tarihi yapının fotoğraflarını sosyal medyada ilk gördüğünde eserin mimari yapısından etkilendiğini aktardı.

Sosyal medyada mekana ait fotoğrafları görmesinin ardından ilk fırsatta Türk Evi'ni ziyaret ettiğini belirten Mahmud şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımla beraber geldim. Evin mimari yapısını çok beğendim. İnşasının üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala muhteşem mimari yapısını koruyor. Evin hemen her köşesinde hatıra fotoğrafı çektirdim. Herkese tavsiye edeceğim."

"Evin duvarlarındaki desen ve süslemeler büyüleyici"

Türk Evi'nin bir başka ziyaretçisi Merve Salah ise Selahaddin Kalesi'ni ziyarete geldiğini ancak uzaktan gördüğü Türk Evi'ni merak ettiğini söyledi.

Tarihi yapılara ilgi duyduğunu ifade eden Salah, "Evi görmeye karar verip, içeri girdiğimde 'meşrabiyye' olarak isimlendirilen muhteşem yapıya sahip olan balkonu ve Evin mimarisi dikkatimi çekti. Ayrıca, yapının duvarlarındaki desen ve süslemeler de büyüleyici." dedi.

"Sanatçılar Evi" olarak da bilinen yapının balkonunda İstanbul tablosu asılı

Kahire'deki Selahaddin Kalesi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii ve Er-Rifai gibi tarihi yapıların da yer aldığı bölgede bulunan Türk Evi, bölge halkı tarafından "Sanatçılar Evi" olarak da adlandırılıyor.

İki katlı Türk Evi'nin "meşrabiyye" olarak isimlendirilen balkonunda, ziyaretçileri yağlı boya ile resmedilmiş eski bir İstanbul tablosu karşılıyor. Tabloda, Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii çizimleri yer alıyor.

Birinci katta erkek misafirlerin bekleyeceği büyük bir salona sahip Evin ikinci katında ise haremlik bulunuyor. Pencerelerin önünde Osmanlı evlerinin vazgeçilmez klasiği olarak bilinen ahşaptan yapılmış arabesk tarzı kafesler göze çarpıyor.

Mısır Turizm Bakanlığının resmi sitesindeki bilgilere göre, Türk Evi 20. yüzyılın sonuna doğru ihmal edilmiş, 21. yüzyılın başlarında yeniden restore edilip, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmış.

Hafta boyunca sabah 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olan tarihi mekanın giriş ücreti yerli ve yabancı turist sınıflandırmasına göre 5 ile 15 cüneyh (yaklaşık 32 cent ile 1 dolar) arasında değişiyor. Öğrenciler için ise bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 50 indirim uygulanıyor.