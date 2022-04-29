Mısır'da asırlardır süren ramazan sofrası geleneği: Mevaid er-Rahman - Son Dakika

Mısır'da "Mevaid er-Rahman" adı verilen ve yaklaşık 1100 yıl öncesine dayanan ramazan ayında iftar çadırı ve sokak sofrası geleneği, günümüzde hala ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İlk olarak 868-905 yıllarında ülkede hüküm süren Tolunoğulları döneminde hayata geçirilen sokaklarda iftar sofrası kurulması geleneği, günümüzde de özellikle başkent Kahire'deki "El-Ezher" ve "Hüseyin" gibi büyük camilerin çevresinde ve Mısır genelinde sürdürülüyor.

Mısır merkezli "Sada el-Beled" haber sitesinde yer alan verilere göre, daha sonra gelenek halini alan ramazanda iftar sofrası ilk olarak Türk asıllı Ahmed bin Tolun tarafından kuruldu. Ahmed bin Tolun, ramazan ayı boyunca bu sofranın kurulmasını emretti.

"Günlük olarak en az 3 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz"

Feyyum kentinde ihtiyaç sahiplerinin evine yemek gönderen aşçı Muhammed Hamdi, AA muhabirine, şehirde yapılan ramazan çalışmalarını anlattı.

Hamdi, Feyyum'un güneyinde uzun yıllardır Salahuddin Yardım Derneği tarafından her sene ramazan ayında yaklaşık 550 kişilik iki iftar sofrası kurulduğunu belirtti.

Ramazan ayının başlamasıyla her gün aşevinde ihtiyaç sahipleri için yemek pişirdiğini anlatan şef Hamdi, "Günlük olarak en az 3 bin 500 kişilik yemek çıkarıyoruz. Ana yemeğimizin yanında tatlı ve içecek de veriyoruz. Tabii ki yemek çeşitlerimiz günden güne değişiyor." dedi.

Hamdi, günlük olarak çıkardıkları yemeğin bir kısmının sokaklarda kurulan iftar sofralarına, geri kalan kısmının ise kentin farklı noktalarında ikamet eden ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüldüğünü aktardı.

Ramazandaki günlük çalışmalarına da değinen Hamdi, her sabah rutin bir şekilde aşevine gelip ikindi vaktine kadar yemekleri hazırladığını, sonrasında da gönüllü çalışanların yemekleri paketleyip dağıtıma çıktığını anlattı.

"Genç-yaşlı, kadın-erkek her kesimden ihtiyaç sahiplerini ağırlıyoruz"

İftar sofrasını organize eden Mahmud el-Haddad da ramazan ayı boyunca her gün yüzlerce kişilik iftar sofraları kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayı boyunca her gün 550 kişilik iftar sofrası kuruyoruz. Kadınlar çekinmeden rahat rahat yemeklerini yiyebilsinler diye onlar için ayrı sofra kurduruyorum. Genç-yaşlı, kadın-erkek, çoluk çocuk her kesimden tüm ihtiyaç sahiplerini ağırlıyoruz."

Hacer Muhammed ise ramazan ayında aşevinde gönüllü olarak çalışmak için başvuru yaptığını, kabul edilmesinin ardından da her gün buraya gelip, yemekleri paketlediğini ifade etti.

Sadece sevap kazanmak için bu işi yaptığını söyleyen Muhammed, bu hayır işini yaparken kendisini çok huzurlu hissettiğini ve birçok kişinin de bu hayır işini yapmak için can attığını dile getirdi.