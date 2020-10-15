Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı

Mısır'da polis ve askeri okulların yeni mezunları, ortak bir gösteri için bir araya geldi. Gösteri için büyük bir alanda çeşitli parkurlar hazırlanırken, polis ve askerlerin her biri performanslarını sergiledi.

Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve diğer devlet yetkilileri de gösteriyi kendilerine ayrılan bölümden izledi. Güç gösterisi yapan polis ve askerler, izleyenlere korku vermeyi amaçlarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte ortaya çıkan enteresan görüntüler;