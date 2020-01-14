Mısır'da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü - Son Dakika

Mısır'da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü

43 dakika önce

Mısır ordusunun gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında F-16 savaş uçağının düşmesi nedeniyle 1 pilot yaşamını yitirdi.

Mısır'da askeri tatbikatta savaş uçağı düştü: 1 ölü, System.String[]

Mısır ordusunun gerçekleştirdiği askeri tatbikat sırasında F-16 savaş uçağının düşmesi nedeniyle 1 pilot yaşamını yitirdi.


Mısır'da 'Kadir 2020' askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştü. Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamer er-Rifai yaptığı açıklamada, Kadir 2020 askeri tatbikatı sırasında F-16 savaş uçağı düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Rifai, uçağının düşme nedeninin araştırılması için inceleme yapılacağını belirtti.


Öte yandan Mısır ordusu geçtiğimiz günlerde 'Kadir 2020' adıyla askeri tatbikat başlatmıştı. Askeri tatbikata hava, kara ve deniz kuvvetleri katıldı. - KAHİRE

Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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