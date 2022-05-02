Mısır'da bayram namazı büyük camilerde kılındı - Son Dakika

Mısırlılar, ülke genelindeki büyük camilerde Ramazan Bayramı namazını eda etti.

Bayram namazı için camilerde bir araya gelen kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda Mısırlı, meydanlara taştı.

Özellikle çocukların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma etkinlikleri renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bayram namazını başkent Kahire'deki Mareşal Hüseyin Tantavi Camisi'nde kıldı.