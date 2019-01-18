Son Dakika Haberleri: Mısır'da Bbc'ye Konuşan Kadın Hakkındaki Tahliye Kararı Bozuldu

Mısır'da Bbc'ye Konuşan Kadın Hakkındaki Tahliye Kararı Bozuldu

1 saat önce

Mısır'da, İngiliz BBC kanalında ülkedeki insan haklarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Muna Mahmud isimli kadının tutukluluk halinin 45 gün uzatılması kararlaştırıldı.

Mısır'da Bbc'ye Konuşan Kadın Hakkındaki Tahliye Kararı Bozuldu, System.String[]
Mısır'da, İngiliz BBC kanalında ülkedeki insan haklarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Muna Mahmud isimli kadının tutukluluk halinin 45 gün uzatılması kararlaştırıldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire Ceza Mahkemesinin salı günü adli kontrol tedbiriyle salıverilmesine karar verdiği Mahmud hakkında Başsavcılığın istinaf talebi kabul edildi.

Kahire Ceza Mahkemesinde görülen davada, salıverilme kararı bozulurken, Mahmud'un tutukluluk halinin 45 gün uzatılmasına karar verildi.

Mahmud, "güvenlik güçlerinin kızı Zübeyde İbrahim Yusuf'u yakalayıp, terör örgütüne katılma suçlamasıyla işkence ettiği" şeklinde "yalan" açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor.

Şubat 2018'de, BBC kanalında yayınlanan bir belgeselde Mahmud, kızının zorla kaybedildiği yönünde açıklamada bulunmuş ancak Yusuf, hükümete yakın Mısırlı gazeteci Amr Edib'in programına çıkarak annesinin açıklamalarını yalanlamıştı.

Bunun üzerine Mısır makamları, Mahmud'un Mart 2018'de tutuklandığını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:19 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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