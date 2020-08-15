Mısır'da bina çöktü: En az 4 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Qasr El Nil caddesinde bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kahire Valiliği Operasyonları Müdürü Tümgeneral İbrahim Awad yaptığı açıklamada, Qasr El Nil caddesinde bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkaz altından 18 kişinin de kurtarıldığını söyleyen Awad, moloz yığını altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)