Son Dakika Haberleri: Mısır'da Binlerce Adi Mahkuma Af

Mısır'da Binlerce Adi Mahkuma Af

34 dakika önce

Mısır'da 6 bin 931 mahkum cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

Mısır'da Binlerce Adi Mahkuma Af, System.String[]
Mısır'da 6 bin 931 mahkum cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakıldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aftan yararlanarak serbest bırakılanlardan 2 bin 868'inin borçları yüzünden hapis yatanlar, diğer 4 bin 63'ünün ise adi suçlardan ceza alan mahkumlar olduğu belirtildi.

Açıklamada af kararının 25 Ocak Devrimi'nin 8'inci yılı ve Polis Bayramı vesilesiyle çıkarıldığı kaydedildi.

Aftan yararlananlar arasında siyasi mahkumların olup-olmadığı konusunda kamuoyuna bilgi verilmedi.

Mısır'ı 30 yıl yöneten Hüsnü Mübarek'in devrildiği 25 Ocak Devrimi'ni ateşleyen devrimci gruplar ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan) afla ilgili her hangi bir değerlendirme yapılmadı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından son yıllarda çıkarılan af kararlarının genelde siyasi mahkumları kapsamaması eleştirilere neden oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:56 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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