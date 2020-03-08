Mısır'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti - Son Dakika

Mısır seyahatinde olan bir Alman vatandaşının koronavirüsü nedeniyle ölmesi ile birlikte, Afrika'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm, kayıtlara geçti.

Koronavirüsü dünya genelinde hızla yayılırken, ölüm sayıları artış göstermeye devam ediyor. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, Mısır gezi sırasında koronavirüsü enfekte olan bir Alman vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu.

AFRİKA'DA YAŞANAN İLK KORONAVİRÜS ÖLÜM VAKASI

Yapılan açıklamada Mısır'ın popüler turistik kasaba Luksor'dan Hurghada beldesinde tatil yapan 60 yaşındaki Alman vatandaşının bir hafta önce ülkeye tatil için geldiği sırada akciğer şikayetlerinin başlamasının ve cuma günü ateşlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından koronavirüsü (Covid-19) teşhisi konulduğu ifade edildi. Koronavirüsüne bağlı yaşanan ölüm, Afrika'da yaşanan ilk koronavirüsü ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı

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