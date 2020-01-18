Mısır'da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı - Son Dakika

Mısır'da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı

6 saat önce

Mısır'ın Menufiye kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Mısır'da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı, System.String[]

Mısır'ın Menufiye kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.


Mısır'ın Menufiye kentindeki Şibin el-Kum bölgesi Estad Caddesi'nde bir araç yayaların arasına daldı. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şibin el-Kum hastanesine kaldırılırken, 1 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Öte yandan araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHİRE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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