Mısır'da bir araç yayaların arasına daldı: 7 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın Menufiye kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.



Mısır'ın Menufiye kentindeki Şibin el-Kum bölgesi Estad Caddesi'nde bir araç yayaların arasına daldı. Feci kazada 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şibin el-Kum hastanesine kaldırılırken, 1 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Öte yandan araç sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHİRE