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Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da bir avukat ve gazetecilere gözaltı - Son Dakika

Mısır'da bir avukat ve gazetecilere gözaltı

6 saat önce

Mısır'ın bir avukat ve 2 gazeteci terör grubuyla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Mısır'da bir avukat ve gazetecilere gözaltı, System.String[]

Mısır'ın bir avukat ve 2 gazeteci terör grubuyla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.


Mısır'ın Kahire şehrinde, bir terör grubu ile bağlantısı olduğu ifade edilen bir avukat ile 2 gazeteci gözaltına alındı. Mısır polisi, avukat ve serbest muhabir olarak görev yapan gazeteci çifti, oturdukları bir kafeye baskın gerçekleştirerek polis merkezine getirdi. Baskın sırasında polis tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen avukat ve gazetecilerin 15 gün boyunca gözaltına tutulacağı bildirildi.


Gazetecilerin Avukatı Nabih EL Janadi açıklamasında, gazetecilerin ve avukatın terörist bir gruba bağlantısı bulunmak ve yanlış bilgiler yayınlamakla suçladıklarını söyledi.


Uluslararası Af Örgütü, Pazar günü yaptığı açıklamasında Mısır hükümetine gazetecilerin meşru çalışmalarını yerine getirdikleri için cezalandırılmaması çağrısında bulunmuştu.


Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısırlı yetkililere seslenerek yetkililere basın özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı. - KAHİRE

Kahire, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:02 Kaynak: İHA
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