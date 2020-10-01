Mısır'da bir gencin güvenlik güçlerinin kurşunuyla ölmesi sonrası art arda gösteri çağrıları yapıldı - Son Dakika

Mısır'da bir gencin güvenlik güçlerinin kurşunuyla ölmesi sonrası art arda gösteri çağrıları yapıldı

Mısır'da bir gencin güvenlik güçlerinin kurşunuyla yaşamını yitirmesi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi karşıtı cuma gösterilerine yönelik çağrıları tırmandırdı.

Mısır'da bir gencin güvenlik güçlerinin kurşunuyla ölmesi sonrası art arda gösteri çağrıları yapıldı, System.String[]

Mısır'da bir gencin güvenlik güçlerinin kurşunuyla yaşamını yitirmesi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimi karşıtı cuma gösterilerine yönelik çağrıları tırmandırdı.

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik şartları protesto için "zafer cuması" ismiyle gösteri çağrısı yaptı.

Ülkenin küçük yerleşim yerlerinde düzenlenen gösterilerin aksine meydanlardakinin, Mısır halkının sesini dünyaya ileteceğini ifade eden Ali, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı başta olmak üzere halkı ülkenin meydanlarında toplanmaya çağırdı.

Çağrısı yapılan cuma gösterilerinin öncesinde önce güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Sosyal medya aktivistleri ve kullanıcıları da 20 Eylül'de başlayan ve bazı köy ve kentlerde yanıt bulan gösterileri tamamlamak için "Mısır halkının zafer cuması" etiketini kullandı.

Buna ek olarak, dün ülkenin güneyinde yer alan Luksor'a bağlı El-Avamiye bölgesinde güvenlik güçlerinin kurşunun başına isabet etmesi sonucu bir gencin hayatını kaybetmesi, gösteri çağrılarının kapısını araladı.

Mısırlı sosyal medya kullanıcıları, dün Uveys er-Ravi isimli gencin, babasının ve kardeşinin gözaltına alınmasına itiraz ettiği gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından öldürülmesini protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki kanlı arbedeye ilişkin görüntüler yayınlamıştı.

Mısırlı bir diğer genç İslam el-Astrali de gözaltına alınması sonrasında 7 Eylül'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirmişti. Yüzlerce Mısırlı, Astrali'nin şaibeli ölümünü protesto etmişti.

Mısır'da savcılık makamları, olaydan iki gün sonra yaptığı açıklamada, "El-Munib'de İslam el-Astrali'ye yönelik saldırı ve vefatı hakkında soruşturma başlatıldığını" duyurmuştu.

Mısır'da faaliyet gösteren insan hakları derneği Arap Sivil Toplum Destek Derneği ise dünkü raporunda, 20 ile 27 Eylül arasında düzenlenen rejim karşıtı 164 gösteride, aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce göstericinin gözaltına alındığını yayımlamıştı.

Raporda, güvenlik güçlerinin, gözaltına aldığı 68 çocuğu bir süre sonra serbest bıraktığı, 150 göstericinin de savcılıkta sorgusunun tamamlandığı kaydedilmişti.

Mısır makamlarından ise gösterilerde yapılan gözaltılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken yerel medyada, "ayaklanmaya teşvik için yanıcı madde bulunduran", "yolları kapatmaya teşvik eden" bazı kişilerin gözaltına alındığına ilişkin haberler yer aldı.

Mısır'da bazı kent ve köyler, Sisi'nin görevi bırakması talebinin yanı sıra yaşam koşulları ile mevcut siyasi durumu protesto için 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gece gösterilerine tanık oluyor.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de Mısır halkına yaptığı "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı protestolar düzenlenmesi" çağrısını, bu yıl yinelemişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da bir gencin güvenlik güçlerinin kurşunuyla ölmesi sonrası art arda gösteri çağrıları yapıldı - Son Dakika

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