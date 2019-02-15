Son Dakika Haberleri: Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı

Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı

28 dakika önce

KAHİRE (İHA) – Mısır'ın Gize kentinde Cuma namazından sonra meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı, System.String[]
KAHİRE (İHA) – Mısır'ın Gize kentinde Cuma namazından sonra meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mısır başkenti Kahire'nin batısındaki Gize kentinde bulunan Al-Istaqama Camisi yakınlarında patlama meydana geldi. El yapımı bombanın patlatıldığı belirtilen olayda 2'si polis 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler'in güvenlik güçlerini hedef aldığı ileri sürüldü. Açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin polis aracının yakınlarına döşenen 2 bombayı etkisiz hale getirdiği kaydedildi. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Polis, Kahire, Mısır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı

TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:34:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]