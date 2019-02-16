Son Dakika Haberleri: Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı

Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı

52 dakika önce

- Mısır'da bomba patladı: 5 yaralıKAHİRE - Mısır'ın Gize kentinde Cuma namazından sonra meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı, System.String[]
- Mısır'da bomba patladı: 5 yaralı

KAHİRE - Mısır'ın Gize kentinde Cuma namazından sonra meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Mısır başkenti Kahire'nin batısındaki Gize kentinde bulunan Al-Istaqama Camisi yakınlarında patlama meydana geldi. El yapımı bombanın patlatıldığı belirtilen olayda 2'si polis 5 kişinin yaralandığı aktarıldı. Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler'in güvenlik güçlerini hedef aldığı ileri sürüldü. Açıklamada, ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin polis aracının yakınlarına döşenen 2 bombayı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de Yakalanan 2 FETÖ Üyesi Türkiye'ye İade Edildi Yılmaz Vural'ın, İYİ Partiden Belediye Başkan Aday Olacağı İddia Edildi

Hollanda'da Irkçı Parti Liderinden Skandal Öneri: Türklerin Oy Vermesi Yasaklansın Ege'de Korkutan Deprem! Artçılar da Kaydedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:48:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Bomba Patladı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]