Mısır'da Canlı Bomba Saldırısı: 7 Ölü
1 saat önce
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Kuzey Sina'da düzenlenen canlı bomba saldırısında 4 güvenlik görevlisi ile aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:56 Kaynak: DHA
'ın Sina Yarımadası
'ndaki Kuzey Sina'da düzenlenen canlı bomba saldırısında 4 güvenlik görevlisi ile aralarında 6 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti.
Yerel medya saldırıda 26 kişinin de yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı
, 15'li yaşlarda bir canlı bombanın kontrol noktasında kendisini havaya uçurduğunu; saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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